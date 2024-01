İsrail səfərdə olan ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinken Prezident İsaak Hersoqla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Prezidenti özünün sosial media hesabında yazıb. İsaak Hersoq bildirib ki, tərəflər Qəzzada davam edən müharibəni müzakirə ediblər.

“Biz girovların davam edən ağır vəziyyətini və onların dərhal evə gətirilməsinin vacibliyini müzakirə etdik”, - İsaak Hersoq yazıb.

