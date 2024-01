Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) Tibbi və bioloji fizika kafedrasının müdiri, dosent Şahin Bayramov uzun çəkən xəstəlikdən vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitet məlumat yayıb.

Məlumat üçün bildirək ki, Ş.Bayramov 1986-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsini bitirib. Elə həmin də Əkinçilik İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışıb. 1992-ci ildən isə fəaliyyətini müxtəlif vəzifələr üzrə ATU-da davam etdirib.

