Bakı, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu üzrə yanvar ayının pensiyalarının ödənişi həyata keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu 2023-cü ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında DSMF sədri Himalay Məmişov deyib.

Güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ay da qrafik üzrə ödəniləcək.

