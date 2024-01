Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) əməkdaşı Voldu Areqavi Berha Efiopiyada güllələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Komitədən məlumat verilib. Məlumata görə, Berha xəstəxanaya çatana qədər dünyasını dəyişib.

Komitə həkimə konkret kimin hücum etdiyi barədə dəqiq bilgi verməyib.

