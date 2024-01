ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrində xidmət edən qadın qırıcı pilot Medison Marş 50 rəqibini geridə qoyaraq 2024-cü ildə Miss America titulunu qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hərbi Hava Qüvvələrində leytenant rütbəsində xidmət edən Marş Miss Kolorado titulunu qazanaraq ölkədə bu xüsusi ada layiq görülən ilk şəxs olub.

