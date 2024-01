“Açıq-aşkar ikiüzlülük nümunəsi: Ermənistan Yanvar faciəsi ilə bağlı faktları təhrif edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan XİN-in sözçüsü Ayxan Hacızadə X hesabında Ermənistan XİN-in iddialarına cavab verərkən deyib.

“Azərbaycanı deportasiya və etnik təmizləmədə ittiham etmək absurd olmaqla yanaşı, həm də Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı sistemli etnik təmizləmə siyasətini ört-basdır etmək cəhdidir”, - A. Hacızadə qeyd edib.

