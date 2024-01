Hacıqabul-Horadiz yolunda baş verən yol qəzasında həyatını itirən polis nəfəri ilə bağlı daha bir təfərrüat məlum olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, polis nəfəri, Sabirabad rayon sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Məmmədov Davud Rafiq oğlu Sabirabad rayonunun Qaragüney polis bölməsinin əməkdaşı olub. Əslən Sabirabad rayonunun Minbaşı kəndindən olan D. Məmmədov elə həmin kənddə yaşayırmış. Mərhumun 3 azyaşlı övladı qalıb.

D. Məmmədovun fotosunu təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.