AZAL Bakı-Naxçıvan reysini təxirə salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Naxçıvan Muxtar Respublikasında hazırda havanın dumanlı olmasıdır.

Bu gün saat 07:00-da Naxçıvana uçmalı olan J2-251 reysi saat 10:00-a kimi təxirə salınıb.

