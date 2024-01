Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hacızadə Azərbaycanın məhkəmə sisteminin ən yaxşı beynəlxalq təcrübələr əsasında qurulduğunu və ona müdaxilənin qəbuledilməz olduğunu bildirib.

Metbuat.azxəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında yazıb.

