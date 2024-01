Bakıda və Abşeron yarımadasında inşa edilən bəzi binalardakı mənzillərə çıxarış verilməyə bilər.

Ekspertlər hesab edir ki, paytaxt ərazisindəki bəzi binalarda yaşayış olsa da, onlar istismara qəbul edilməyib.

Həmin binaların istismara qəbul edilməməsinin səbəbi təhlükəsizliklə bağlıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, əmlak eksperti Elnur Fərzəliyev AzTV-yə bildirib ki, çıxarışların verilməməsinin əsas səbəbi binaların tikintisi zamanı alınan icazələrlə bağlıdır.

