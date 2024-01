Kimsə Türkiyəni təhdidlər və riyakar oyunlarla məğlub edə bilməz.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) bələdiyyə sədrliyinə namizəd tanıtma mərasimində çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, üçüncü güclər PKK, İŞİD kimi terror təşkilatlarından Türkiyə əleyhinə istifadə edirlər: “Amma bizə qarşı edilən cəhdlər boşa çıxır. Bunu bir neçə dəfə göstərmişik. Kimsə bizi yolumuzdan döndərə bilməyəcək”.

