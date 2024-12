Bu rayona qar yağmağa başladı

Daşkəsən rayonuna günorta saatlarından qar yağmağa başlayıb. Hazırda rayon ərazisində qarın yağması və şaxtalı hava şəraiti davam edir.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, Daşkəsən şəhərində yollarda və səkilərdə, kəndlərarası yollarda və Daşkəsən-Gəncə avtomobil yolunda mütəmadi olaraq qarın təmizlənməsi işləri aparılır, qum-duz qarışığı səpilir.

Elektrik enerjisinin, qaz təchizatının və içməli suyun verilişində fasilə yaranmayıb.

Rayonun bütün idarə, müəssisə və xidmət sahələri işlərini hava şəraitinə uyğun qurub.

