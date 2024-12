Bu gün futbol üzrə Azərbaycan kubokunda 1/8 final mərhələsi start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk gündə 3 oyun keçirilib.

“Səbail” “Qaradağ Lökbatan”la 2:0, “Araz-Naxçıvan” “Mingəçevir”ə 3:1 hesabı ilə qalib gələrək növbəti mərhələyə adlayıb.

Günün son matçında isə “Turan Tovuz”la “Sabah” üz-üzə gəlib. 2:2 hesabı ilə başa çatan matçın qalibi penaltilər seriyasında bəlli olub. Burada daha dəqiq olan Bakı təmsilçisi növbəti mərhələyə adlayıb.

