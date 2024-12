Hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidmətindən məlumat təsdiq edilib.

Məlumata görə, torpaq alqı-satqısı ilə əlaqədar Rüfət Səfərovla bir nəfər arasında münaqişə olub.

Bununla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.