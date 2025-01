9 tiktoker həbs olundu - ADLAR

Əxlaqsızlığın təbliğinə qarşı polis tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilir.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu tədbirlər çərçivəsində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən tiktokerlərin adları bəlli olub.

Bunlar Elvin Füzuli oğlu Abdullazadə, Məhərrəm İlqar oğlu Həsənov, Zahid Şəmsəddin oğlu Alısoy, Alim Rasim oğlu Qasımzadə, Ceyhun Şakir oğlu Nəbiyev, Murad Bəxtiyar oğlu Məmmədov, Günay Ağməmməd qızı Əliyeva, Hakan Adəm oğlu Husifov, Quanna Zahir qızı Quliyevadır.

Adıçəkilən şəxslərin hər biri barədə 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

