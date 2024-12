3 bürc böyük uğurlar qazanacaq - Sərvət əldə edəcələr

Sərvət, maliyyə uğurları, işdə və biznesdə yeni nailiyyətlər - hər birimiz bunların hamısını istəyirik.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən məlumatına görə, astroloqlar dekabr ayında hansı bürclərin biznes və maliyyə sahələrində qalib gəlmək şansının daha çox olacağını açıqlayıb.

Dərhal qeyd etmək lazımdır ki, 2024-cü ilin dekabr ayında astroloji baxımdan bir çox əlverişli dəyişikliklərlə qarşılaşacağıq. Bütün bürclərin nümayəndələri sərvət qazanmaq üçün böyük şans əldə edəcəklər, ancaq ayın ikinci yarısında - Merkurinin retro hərəkətinin 15-də başa çatması ilə əlaqədar.

Digər tərəfdən, Marsın retroqrad mərhələsinin başlaması ilə əlaqədar müxtəlif vəzifələri yerinə yetirmək üçün bir az daha az enerjimiz olacaq. Bu, bir çoxumuzun motivasiyasını və özünə inamını itirəcək. Məhz buna görə də maliyyə baxımından ən uğurlu insanlar bu iki planetdən ən az təsirlənənlər olacaq.

Buğa

Buğa bürcü yeni ideyaların təbliği baxımından mümkün qədər məhsuldar ola biləcək. Qırmızı planet onların motivasiyasına mane olmayacaq.

Bu bürcün insanları liderlik keyfiyyətləri baxımından ən yaxşısı ola biləcəklər ki, bu da yüksək vəzifələrdə çalışanlara əhəmiyyətli dəstək verəcəkdir. Buğa birbaşa və ya dolayısı ilə pul və işlə bağlı bütün sahələrdə universal dəstək alacaq.

Tərəzi

Tərəzilər də planetlərdən minimum mənfilik alacaqlar, ona görə də demək olar ki, bütün ay bu insanlar həyati enerji ilə dolu olacaqlar ki, bu da onlara biznesdə inanılmaz üstünlük verəcək.

Tərəzilər ayın həm birinci, həm də ikinci yarısında öz potensiallarını tam şəkildə nümayiş etdirə biləcəklər və Venera sayəsində iş ritminə digərlərindən xeyli tez qoşula biləcəklər. Bu, onlara əhəmiyyətli bir başlanğıc verəcəkdir.

Xərçəng

Xərçəngləri asanlıqla bu ayın ən uğurlu insanları adlandırmaq olar. Dekabrın ilk günlərindən Venera onlara işlərini yorulmadan yerinə yetirməyə kömək edəcək. Mənfi hala gələcək Merkuri və Mars Xərçənglərə hər kəsdən daha az təsir edir.

Bu su bürcünün hakimiyyəti altında doğulan insanlar özlərini güclü mövqedə tapacaqlar. Çox güclü intuisiyaya, çoxlu motivasiyaya və yeni imkanlara sahib olacaqlar. Dekabr ayında, hər kəs maliyyə retro planetlərindən əziyyət çəkərkən, onlar sadəcə boş otura bilməzlər.



