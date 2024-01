Azərbaycanda 1 milyon manata gümüş pul satılır.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı məşhur saytlardan birində elan paylaşılıb. Gümüş sikkə Türkiyə höküməti tərəfindən Azərbaycanın 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq 2018-cü ildə buraxılıb. Sikkənin hərrac qiyməti isə 1 milyondan başlayır.

