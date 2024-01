Prezident COP29 Təşkilat Komitəsinin tərkibində dəyişiklik etdi - SƏRƏNCAM

COP29 Təşkilat Komitəsinin tərkibində dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

“Təşkilat Komitəsinin sədri



Samir Nuriyev – Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri

Təşkilat Komitəsinin üzvləri:



Muxtar Babayev – Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri, COP29-un müəyyən edilmiş Prezidenti



Ceyhun Bayramov – Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri



Mikayıl Cabbarov – Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri



Vilayət Eyvazov – Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri



Anar Ələkbərov – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi



Fərəh Əliyeva – Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri



Emin Əmrullayev – Azərbaycan Respublikasının elm və təhsil naziri



Hikmət Hacıyev – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri

şöbəsinin müdiri



Kəmaləddin Heydərov – Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri



Teymur Musayev – Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri



Rəşad Nəbiyev – Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri



Arif Səmədov – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Protokol xidmətinin rəisi



Pərviz Şahbazov – Azərbaycan Respublikasının energetika naziri



Samir Şərifov – Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri



Nigar Arpadarai – Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı



Şahin Bağırov – Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri



Vüqar Əhmədov – “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri



Ruslan Əliyev – Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin baş direktoru



Aygün Əliyeva – Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin icraçı direktoru



Səbinə Əliyeva – Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman)



Eldar Əzizov – Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı



Sevinc Fətəliyeva – Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı



Vüsal Hüseynov – Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi



İlhamə Qədimova – Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin müavini



Anar Quliyev – Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri



Elçin Quliyev – Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi



Vüqar Qurbanov – Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin icraçı direktoru



Ülvi Mehdiyev – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri



Saleh Məmmədov – Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri



Zaur Mikayılov – Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri



Bahar Muradova – Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq

Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri



Zəkiyyə Mustafayeva – Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi

Agentliyi sədrinin müavini



Əli Nağıyev – Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi



Fuad Nağıyev – Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin sədri



Balababa Rzayev – “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti



Samir Rzayev – “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin birinci vitse-prezidenti



Firuzə Sultanzadə – “EkoSfera” Sosial Ekoloji Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri



Umayra Tağıyeva – Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini



Mariana Vasileva – Azərbaycan Respublikası gənclər və idman nazirinin müavini



Səadət Yusifova – Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin müavini.”.

