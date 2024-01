20 Yanvar faciəsindən 34 il ötür.



Metbuat.az bildirir ki, hər il olduğu kimi bu il də Şəhidlər xiyabanına insanlar axın edib. Həm dövlət rəsmiləri, həm sadə vətəndaşlar şəhidlərimizə ehtiramını bildirmək üçün məzarlara gül düzüb, dualar oxuyublar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

