Bakı-Sumqayıt yoludan istifadə edənlərə xoş xəbər

Bu gündən Sumqayıt-Bakı marşrut xətti üzrə ekspres avtobuslar fəaliyyətə başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, artıq neoplanlar Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinə gətirilib.

Gediş haqqi 80 qəpik təşkil edəcək.

Qeyd edək ki, bu gündən fəaliyyətə başlayan ekspress avtobuslar Sumqayıt Avtovağzalı, “Bağçalı evlər” yaşayış kompleksi, Sumqayıt dairəsi, Ceyranbatan qəsəbəsi, Avtovağzal metro stansiyası, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi marşrutu üzrə hərəkət edir.

Sərnişinlərin rahat, sürətli və təhlükəsiz daşınması üçün səfərlər Neoplan markalı 48 yerlik komfortlu avtobuslarla həyata keçirilir. Xətdə 14 avtobus 11 dəqiqə intervalla sərnişinlərə xidmət göstərir.

