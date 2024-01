Azərbaycanın dağ göllərindən biri olan Maralgöl donub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin feysbuk səhifəsində paylaşım edilib.

Hazırda gölün üzərində təxminən 5 sm qalınlığında buz qatı yaranıb.

