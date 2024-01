Türkiyənin ilk astronavtı olan Alper Gezeravcı kosmosdan ölkə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışır.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, o, A.Gezeravcıya uğurlar arzulayıb. Kosmonavt isə öz növbəsində mövcud vəziyyət və həyata keçirilən təcrübələr barədə dövlət başçısını məlumatlandırıb.

Qeyd edək ki, A.Gezeravcının kosmosa səyahəti yanvarın 19-da başlayıb.

