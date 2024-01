Azərbaycan tamaşaçılarının yaddaşında “Həm ziyarət, həm ticarət” filmindən “Mustafa” obrazı ilə qalan Xalq artisti Hacı İsmayılovun 80 yaşı tamam olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hacı İsmayılov yubiley arzusunu açıqlayıb:

"Bütün insanlar kimi mənim də arzum var. Bir az ömür sürüb sənətimlə, öz işimlə dövlətimə, xalqıma xidmət etmək istəyərdim. 80 illik yubileyimi ailəmlə birlikdə keçirəcəm. Yubileyimin dövlət səviyyəsində keçirilib-keçirilməyəcəyini deyə bilməyəcəm, çünki məlumatsızam".



