Yeni "qladyator" film barədə danışdı

"Qladiator 2" filmində Russel Krovun (Russell Crowe) məşhur "Maximus" rolunu qəbul edən Paul Mescal bu böyük məsuliyyət barədə fikirlərini bölüşüb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, rejissor Ridley Scott-un rəhbərliyi ilə çəkilən filmdə "Maximus"un oğlu "Lucius" obrazını canlandıran Mescal Krovunun mirasına dərin hörmətlə yanaşdığını, ancaq öz yolunu yaratmaq istədiyini vurğulayıb.

Filmin Avstraliyanın Sidney şəhərində keçirilən qala gecəsində danışan Paul Mescal Krovun "Maximus" obrazının ona ilham verdiyini bildirib: "Həyatda öz yolunu tapmaq məcburiyyətindəsiniz" deyən Mescal bu rolu canlandırarkən öz dəst-xəttini yaratmağın vacib olduğunu qeyd edib.

Oskar qazandıran rolun mirasının onda müəyyən dərəcədə təzyiq yaratdığını qəbul edən Mescal rejissor Ridley Scott-un rəhbərliyinin onun üçün rahatlıq gətirdiyini deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.