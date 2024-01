Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına (AHİK) katib təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə qurumun Mətbuat xidməti və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Rəşad Nəsirov gətirilib.

O, AHİK-də hər iki vəzifəni də icra edəcək.

