"Barselona" klubu La Liqa lideri "Jirona"nın beş futbolçusu ilə maraqlanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisinin idman direktoru Deku onların çıxışını yaxından izləyir. Bunlar Aleş Qarsiya, Savio Moreyra, Yangel Errera, Viktor Sıqankov və Artyom Dovbikdir.

Qeyd edək ki, "Jirona" hazırda 52 xalla La Liqada liderdir. "Barselona" 44 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

