Yeddilik Qrupunun fevralda belə bir addımın qanuniliyini müzakirə etmək niyyətinə baxmayaraq, Avropa Birliyi çox güman ki, Rusiya Bankının dondurulmuş aktivlərinin müsadirə edilməsi planlarından imtina etməli olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” Aİ-nin adı açıqlanmayan yüksək rütbəli rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.

“Rusiya aktivlərinin kapitalı müsadirə edilməyəcək. Aİ ölkələri arasında heç bir razılaşma yoxdur”, - agentliyin həmsöhbəti bildirib.

