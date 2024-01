​Yeni “Poz-Qazan” oyunu “Bombardir”lə qol vur, 50 000 AZN qazan

Ölkənin qanuni lotereya təşkilatçısı və idman mərc oyunları operatoru “Azərlotereya” ilə hər kəs bombardir olacaq.

Yeni satışa çıxan tam fərqli və əyləncəli “Poz-Qazan” oyunu - “Bombardir” lə artıq hər qol sevinci mükafatla nəticələnəcək.



Qiyməti 2 manat olan lotereya biletlərinin ümumi sayı 20 000 000 ədəddir. Ən böyük uduş məbləği 50 000 manatdır. Bu məbləğdə uduş olan biletlərin sayı 3 ədəddir. 12 biletdə isə 10 000 manat və milyonlarla digər müxtəlif məbləğli pul uduşları yolunuzu gözləyir.

Necə deyərlər, “Bombardir”lə bol-bol qol atıb əyləncə və həyəcan yaşayaraq şansınızı yoxlaya bilərsiniz. Qaydalar isə çox sadədir. Oyun 1-dən oyun 7-yə qədər bütün sıraları və bonus xanasını poz. Oyun sırasında “Sənin nəticən” “Rəqibin nəticəsi”indən böyük olsun, qarşısındakı uduşu qazan. Bonus xanasında “Qol” simvolunu tap, uduşun 2 qat artsın. “Qol” simvolu ilə uduş məbləğinin artırılması təkcə uduşlu biletlər üçün keçərlidir.

Şans oyunlarında yalnız 18 yaşı tamam olan şəxslər iştirak edə bilərlər. “Azərlotereya”nın digər “Poz-Qazan ”biletlərində 200 000, 100 000, 75 000, 50 000 və 25 000 manatlıq böyük uduşlar şanslı qaliblərini axtarır.

Biletləri “Misli” və “Azərlotereya” satış nöqtələri, Azərpoçt şöbələri, şəhərimizin market və köşklərindən almaq və ya “Wolt”dan sifariş vermək mümkündür. Şans oyunları ilə əlaqədar daha ətraflı azerlotereya.com/az rəsmi internet səhifəsindən məlumat əldə edə bilərsiniz.

