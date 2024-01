Ötən il Azərbaycanda 44, 5 milyon manatlıq əmlaka həbs qoyulub - Baş prokuror

2023-cü ildə prokurorluq orqanları tərəfindən 76 milyon 223 min 179 manat məbləğində ziyanın ödənilməsi təmin edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu bu gün keçirilən kollegiya iclasında Baş prokuror Kamran Əliyev deyib. O bildirib ki, hesabat dövründə 44 milyon 344 min 204 manat məbləğində əmlak üzərinə isə həbs qoyulub: "Cinayət-prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən, icraatına xitam verilmiş cinayət işləri üzrə cinayət məsuliyyətindən azad olunmuş şəxslər tərəfindən dövlət büdcəsinə əlavə olaraq 7 milyon 491 min 995 manat məbləğində pul vəsaiti ödənilib".

Metbuat.az



