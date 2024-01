Xəbər verdiyimiz kimi ATV telekanalında yayımlanan "Bizimləsən" proqramı yarımçıq dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna aparıcı Zaur Baxşəliyevin özünü pis hiss etməsi səbəb olub. Aparıcı məsələ barədə açıqlama verib. O bildirib ki, özünü pis hiss etdiyi üçün veriliş yarımçıq dayandırılıb. Zaur bu gün yenidən efirdə olacağını ifadə edib.

