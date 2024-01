Türkiyənin İzmir şəhəri sahillərində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı AFAD məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələnin maqnitudası 5.1 olub.

Zəlzələnin episentri Egey dənizindəki Quş Adası körfəzidir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.