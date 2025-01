NATO yanvarın 13-dən fevralın 26-dək “Steadfast Dart” təlimi keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Alyans X sosial şəbəkəsində məlumat verib.

Rumıniya, Bolqarıstan və Yunanıstanda keçiriləcək təlimdə 10 mindən çox NATO əsgəri iştirak edəcək.

“Təlim NATO-nun istənilən vaxt ərzində potensial rəqibə qarşı çevik reaksiya vermək bacarığını və müdafiə qabiliyyətini nümayiş etdirəcək”, - məlumatda qeyd olunub.

