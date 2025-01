​Azərbaycan elminə ağır itki - FOTO

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sevər Cabbarlı vəfat edib.

Metbuat.az-ın modern.az-a istinadən məlumatına görə, alim yanvarın 7-də 68 yaşında vəfat edib.

Sevər Heydər qızı Cabbarlı 1957-ci il fevralın 10-da Bakı şəhərində anadan olub. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Şərqşünaslıq fakültəsini bitirib. “XVIII-XIX əsrlər Azərbaycan əlyazma topluları” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edən alimin əsas elmi nailiyyəti Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində XVIII-XIX əsr əlyazma toplularının əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi olub.

1981-ci ildən ömrünün sonuna kimi Əlyazmalar İnstitutunda işləyən alim böyük elmi işçi, daha sonra aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışıb.

Ədəbiyyat, folklor və mətnşünaslıq sahələri üzrə tədqiqat işləri aparan S.Cabbarlı 42 elmi əsərin müəllifi idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.