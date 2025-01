İlqar Mikayloğlu məşhur meyxanaçıdan belə qisas aldı - FOTO

"Başa düşərəm ki, vaxtı yoxdur. Gəlmək istəməz, bunu da başa düşərəm. Desə ki, gəlmirəm, vəssəlam. Amma gəlirəm deyir, bizim komandamız işləyir, anonsu hazırlayırıq və ondan sonra gəlmirsə, bu əsl hörmətsizlikdir. İstər bizə qarşı, istərsə də tamaşaçıya qarşı...".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İlqar Mikayıloğlu efirdən verlişə dəvət alıb, gələcəyini söz versə də, efirə gəlməyən meyxanaçı Balaəlinin ünvanına deyib.

"Balaəli, razılaş ki, belə etmək olmaz! Çünki sözü vermisənsə, arxasında dayanmalısan, mütləq", - deyə sözlərinə əlavə edib.

Balaəlinin gəlmədiyi verlişdə diqqətçəkən məqamlardan biri, onun əyləşəcəyinin nəzərdə tutulduğu yerə A4 kağıza "Burada Balaəli ola bilərdi" sözlərinin yazıldığı cümlə olub. Bu, zaldakıların da gülüşünə səbəb olub.

