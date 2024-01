Ekoloji fəallar Luvrdakı “Mona Liza” tablosunun üzərinə şorba töküblər

Ekoloji fəallar Parisdəki Luvr muzeyində Leonardo da Vinçinin məşhur “Mona Liza” tablosunun üzərinə şorba töküblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Agence France-Presse” məlumat yayıb.

“Bazar günü səhər saatlarında iki ətraf mühit fəalı Luvrda “Mona Liza”nı qoruyan zirehli şüşənin üzərinə şorba tökərək öz hərəkətlərini “sağlam və dayanıqlı qida hüququ”nu təbliğ etmək istəyi ilə əsaslandırıblar”, - agentliyin məlumatında deyilir.

Qeyd edək ki, ekoloji fəalların “Mona Liza”nı məhv etməyə cəhdləri ilk dəfə deyil. Belə ki, 2022-ci ilin may ayında əlil arabasında olan bir nəfər qoruyucu şüşəni sındırmağa cəhd etmiş, daha sonra isə ona tortla bulamışdı.

