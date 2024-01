Dövlət Miqrasiya Xidməti yanında Miqrasiya Şurasının sədri Gökhan Çoban dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Qeyd olunub ki, Gökhan Çoban xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.

O, bir müddət əvvəl müsahibələrinin birində Türkiyədə müalicə aldığını və xəstəliyə qalib gəldiyini açıqlamışdı.

