Azərbaycanın ən yaşlı sakinləri onlardır - FOTO / STATİSTİKA

Azərbaycanda yaşı 100 və 100-dən yuxarı olan əhalinin sayı artıb.

Bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat veriblər. Bildirilib ki, hazırda respublikada 100 yaşdan yuxarı 1021 nəfər yaşayır. Onlardan 381 nəfəri kişilər, 640 nəfəri isə qadınlardır.

Statistikaya əsasən, 2022-ci ildə Azərbaycanda 100 yaşdan yuxarı əhalinin sayı 897 nəfər qeydə alınıb. Bunlardan 287 nəfəri kişilər, 610 nəfəri qadınlar olub. 100 yaşdan yuxarı əhalinin statistik göstəriciləri 2021-ci ildə 229 nəfər kişi, 548 nəfər qadın olmaqla 777 nəfər qeydə alınıb. Əgər 2021-də bu göstərici 7,5 faiz idi, 2023-cü ilin son rübündə bu rəqəm 8,5 faiz artıb.

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) açıqladığı məlumata görə, Azərbaycanın ən yaşlı pensiyaçısının 1890-cı il təvəllüdlü Əzizova Tamam Əli qızı olduğu qeyd edilib.

Ağdaş rayonun Hapıtlı kənd sakini 1900-cü il təvəllüdlü Bari Şamı qızı Nəbiyeva da uzunömürlülər siyahısında ikinci yerdə qərarlaşıb. 124 yaşlı uzunömürlünün üç oğlan və beş qız olmaqla səkkiz övladı, 30-dan çox nəvəsi var.

Azərbaycanın hazırda ən yaşlı kişi pensiyaçısının 104 yaşı var. Tovuz rayonunun Ağdam kənd sakini olan Fərrux Səməd oğlu Hacıyev 01.01.1920-ci ildəndir.

Qeyd edək ki, Fərrux Hacıyevin 6 nəvəsi, 5 nəticəsi var.

Məlumat üçün bildirək ki, BMT-nin “Dünya Əhali Sayı Proqnozları:2019 yoxlamaları” başlıqlı hesabatına görə, 2050-ci ildə 65 yaş və həmin yaş üzərində olan şəxslərin əhali tərkibində xüsusi çəkisi 17,8 faizə yüksələcək. Avropa və Şimali Amerikada isə 2050-ci ilədək hər 4 nəfərdən birinin 65 yaş və bundan yuxarı olacağı gözlənir.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

