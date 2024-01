Dövlətə xəyanətdə ittiham olunan Hacı Əli Behiştinin (Əliyev) cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda hökm oxunub.

Hökmə əsasən, Ə.Behişti verilmiş ittiham üzrə təqsirli bilinərək 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

