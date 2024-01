Bu həftə seçki bülletenləri məntəqə seçki komissiyalarına paylanılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) tərəfindən fevralın 2-dək seçki bülletenlərini dairə seçki komissiyalarına verilməlidir.

Fevralın 4-dək isə dairə seçki komissiyaları seçki bülletenlərini dairə məntəqə seçki komissiyalarına təqdim etməlidir.

Qeyd edək ki, fevralın 7-də Azərbaycanda növbədənkənar Prezident seçkisi keçiriləcək.

