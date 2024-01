ABŞ Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbərinə viza vermədi

ABŞ Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Artur Lyukmanova BMT-nin İKT-dən istifadə ilə mübarizə üzrə Konvensiyanın hazırlanması üzrə sessiyasında iştirak etmək üçün viza verməkdən imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Departamentinin baş məsləhətçisi Andrey Akulçev məlumat verib.

“Bizim nümayəndə heyətimizin rəhbərinə yekun sessiyada iştirak etmək üçün ABŞ-a giriş qadağan edilib”, - deyə o bildirib.

Bundan əvvəl məlum olub ki, ABŞ Rusiya diplomatlarına yanvarın 24-də Nyu-Orleanda keçirilən Beynəlxalq Taxıl Şurasının iclasında iştirakını qadağan edib.

