Qalmaqallı tiktoker bu xəstəxanaya yerləşdirilib

Ötən gün sosial şəbəkələrdə yetkinlik yaşına çatmayan, qeyri-etik hərəkətlər edərək “TikTok” üçün video çəkən şəxsin xəstəxanaya yerləşdirilməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən məlumat verilib. Onun hansı xəstəxanaya yerləşdirildiyi məlum olub.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən bildirir ki, yetkinlik yaşına çatmayan A.C. Nərimanov rayonu 2 saylı Klinik Psixiatriya Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, Jalilov adı ilə "TikTok"da məşhurlaşan yeniyetmə yaşlı qadına qarşı etdiyi qeyri-etik davranışa görə tənqid edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.