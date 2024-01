Məhkəmələrə hakimlər təyin edildi - SƏRƏNCAM

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncam Məhkəmə-Hüquq Şurasının təklifləri nəzərə alınaraq imzalanıb.

“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, aşağıdakı hakimlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin ediliblər:

ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Kərimova Mahirə Nəzər qızı

Məmmədov Fəxri Afiq oğlu

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Əliyev Əli Abdulla oğlu

Səfərli Cavid Şamil oğlu

Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Əliyev Hafiz Samir oğlu

Hümbətov Fəhmin Zaur oğlu

inzibati məhkəmələr üzrə:

Bakı İnzibati Məhkəməsi

Ağalarov Həmid Azər oğlu

Əhədova Aygün Əlqəmə qızı

Həsənov Orxan Xaqani oğlu

Salahova Səlma İsgəndər qızı

Sevdimalıyeva Günel Arif qızı

Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi

Mirzəyeva Leyla Eytibar qızı

Şəki İnzibati Məhkəməsi

İsmayılzadə Fərid Sabir oğlu

Musayev Vüqar Ələkbər oğlu

kommersiya məhkəmələri üzrə:

Bakı Kommersiya Məhkəməsi

Həsənova Ülkər Təhmasib qızı

Hüseynov Kənan Hüseyn oğlu

Şirvan Kommersiya Məhkəməsi

Abdullayev Elşən Uğur oğlu

hərbi məhkəmələr üzrə:

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsi

Orucəliyev Abil Elmar oğlu

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Babək Rayon Məhkəməsi

İsmayıl Günay Mikayıl qızı

Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi

Əliyeva Gülsüm Kamal qızı

Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi

Qurbanova Aygün Arzu qızı

Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

Axundov Fuad Aydın oğlu

Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi

Abidova Günay Çingiz qızı

İbadzadə Anar Qənimət oğlu

Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi

Əliyeva Qumru Yəhya qızı

Yusifova Ülkər Bayram qızı

Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi

Cəfərli Nilufər Arif qızı

Mahmudova Həqiqət Sahib qızı

Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi

Səmədova Günel Kamil qızı

Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi

Qafarova Rübabə Nurulla qızı

Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi

Babazadə Gülnar Vidadi qızı

Xudayev Kərim Bahəddin oğlu

rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Abşeron Rayon Məhkəməsi

Abbasova Məlahət Aslan qızı

Ağdaş Rayon Məhkəməsi

Sultanov Cavid Rizvan oğlu

Ağsu Rayon Məhkəməsi

Əsgərov Anar Əlifağa oğlu

Xaçmaz Rayon Məhkəməsi

Səmədzadə Sərxan Akif oğlu

İsmayıllı Rayon Məhkəməsi

Hüseynov İlqar Vidayət oğlu

Quba Rayon Məhkəməsi

Seyidov Vüqar Mircuma oğlu

Masallı Rayon Məhkəməsi

Quliyev Ceyhun Əmir oğlu

Saatlı Rayon Məhkəməsi

Sadıqov Mirlətif Süleyman oğlu

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

Hüseynov Elmir Xoşbəxt oğlu

Şamaxı Rayon Məhkəməsi

İsmayılov Natiq Əvəz oğlu

Şəmkir Rayon Məhkəməsi

Musayev Taleh Valeh oğlu.

2. Bu Sərəncam 2024-cü il fevralın 3-dən qüvvəyə minir.

