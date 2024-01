Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadəyə yeni müşavir təyin edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu vəzifəyə Aliyə Əliyeva gətirilib.Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadəyə yeni müşavir təyin edilib.

Sfera.az-ın məlumatına görə, bu vəzifəyə Aliyə Əliyeva gətirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.