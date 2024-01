ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi baza dərəcəsini illik səviyyəsi ilə bağlı qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Federal Açıq Bazar Komitəsinin iclasının yekunlarına dair məlumatda deyilir. Məlumata görə, Federal Ehtiyat Sistemi baza dərəcəsini illik 5,25-5,5 % səviyyəsində saxlayıb.

