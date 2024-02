İpoteka krediti ilə bağlı vacib xəbər: Fevralın 2-dən etibarən...

Bir neçə gündən sonra ipoteka kreditlərin verilməsinə başlanılacaq.

Adi ipoteka kreditləri üzrə müraciətlərin qəbuluna fevralın 2-də saat 11:00-dan start veriləcək. Bu il ayrılması nəzərdə tutulan kreditin həcmi 2023-cü ildəki ilə eynidir.

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun ipoteka kreditləşməsi üzrə direktoru İlham Kələşov bildirib ki, hazırda 22 bankla əməkdaşlıq edilir və onların siyahısı fondun rəsmi səhifəsində qeyd edilib.

Güzəştli ipoteka kreditləri üzrə müraciətlərin qəbulunda isə vəziyyət belədir.

