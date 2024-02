Şəhid polisin qızı dünyaya gəldi - FOTO

Azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan antiterror tədbirlərində şəhid olmuş DİN Çevik Polis Alayının əməkdaşı Xəzər Zamanovun övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Mərkəzi Hospitaldan məlumat verilib. 29 yanvar 2024-cü il tarixində dünyaya göz açan körpə bu gün evə buraxılıb. Şəhidin həyat yoldaşı Gülayət Zamanova və körpəsinin vəziyyəti normaldır. Körpəyə isə Humay adı verilib.

Qeyd edək ki, şəhid Xəzər Zamanov 1998-ci ildə Sədərək rayonunda anadan olmuşdur. Silahlı erməni birləşmələrinin təxribat diversiya qrupunun Xocavənddə yerləşdirdiyi minanın partlaması nəticəsində polis serjantı Xəzər Zamanov həlak olmuşdur. 7 noyabr 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam ilə Daxili İşlər Nazirliyi Əlahiddə Çevik Polis Alayının polis serjantı Xəzər Zamanov “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif olunub.

