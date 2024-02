"Kim milyoner olmak ister" yarışmasının gündəm olan sualı səhv çıxdı - VİDEO

"Kim Milyoner Olmak İster" proqramında Sena Erol adlı yarışmaçının tapa bilmədiyi sualın səhv olduğu üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Türkiyə mətbuatında yer alıb. Belə ki, iştirakçıya əqəmləri bir-birindən fərqli olan ən kiçik üç rəqəmli tək ədəd hansıdır?" sualı verilib. Cavab tapmaqda çətinlik çəkən Sena suala 102 cavabını verməklə yarışdan kənarlaşdırılıb. Aparıcı Kenan İmirzalıoğlu isə sualın düzgün cavabını 103 olaraq elan edib. Sadə görünən sual tez bir zamanda sosial mediada gündəmə çevrilib. Bir çox istifadəçi “müxtəlif rəqəmləri olan ən kiçik üç rəqəmli tək ədədin” 987 olduğunu deyərək sualın səhv olduğunu bildirib.

