Bakının Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsində güclü külək avtomobilləri su altında qoyub.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yer alıb.Belə ki, küləyin güclənməsi nəticəsində sahildəki avtomobillər dalğaların qurbanına çevrilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

