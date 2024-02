Ölkədə növbədənkənar prezident seçkilərində İlham Əliyevin inamlı qələbəsini bayram əhvali-ruhiyyəsində qeyd edirlər.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu dəqiqələrdə məşhurlar Heydər Əliyev Mərkəzinin parkına gələrək qələbə sevincinə şərik olublar. Onlar mahnılarını səsləndiriblər.

Xalq artisti Aygün Kazımova da mərkəzə gələrək sevincə qoşulub. Pop diva məşhur “Azərbaycan” mahnısını oxuyub. Tədbirdə bir çox sənətçilər də iştirak ediblər.

