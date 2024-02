"Seçkilərin keçirilməsinə bütün inzibati qurumlar yüksək səviyyədə hazırlaşmışdılar".

Metbuat.az bildirir ki, bunu Bosniya və Herseqovinadan olan deputat Mikorad Kojik mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, Prezident seçkiləri bütün qaydalara uyğun keçirildi:

"Məmnunluqla qeyd etmək istərdim ki, seçkilərin təşkilində iştirak edən qurumlar çox peşəkar hazırlaşmışdılar. Bizim olduğumuz məntəqələrdə seçicilərin səs verməsi üçün şərait çox yaxşı təşkil edilmişdi".

